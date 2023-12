E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A liga de futebol americano trocou as voltas a Patrick Mahomes para o dia de Natal. O ‘quarterback’ joga nesse dia pelos Kansas City Chiefs contra os Las Vegas Raiders. A NFL justifica que é uma forma de unir as famílias mas o atleta mostra-se dececionado por não partilhar com os seus a consoada e o almoço.