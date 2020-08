Amigos desde os tempos em que ambos partilharam o balneário dos Lakers, na NBA, sempre que pode Pau Gasol visita a família de Kobe Bryant, tragicamente falecido juntamente com a filha e mais sete pessoas num acidente de helicóptero em janeiro deste ano.





O espanhol nunca perdeu o contacto com Vanessa, a mulher de Kobe, e as suas filhas. Agora, de férias com a mulher, Pau Gasol passou um dia com a família do amigo, levando-as a dar um passeio de barco.