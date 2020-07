Nada como passar uma terça-feira no terraço de casa, a apreciar o mar com a pessoa que aceitou partilhar connosco a vida. Paulo Dybala e Oriana Sabatini tiraram o dia para uns momentos de descontração, depois de o avançado ter aberto o caminho para a vitória da Juventus sobre o Génova, por 3-1.





Foi na conta da namorada, no entanto, que foram publicadas as fotografias mais divertidas do casal, sinónimo do bom momento que ambos vivem nas suas vidas pessoais e profissionais.