A família de Paulo Fonseca alargou-se esta sexta-feira com o nascimento de mais um filho mas só na terça deu a boa nova nas redes sociais. "Bem vindo, Christian", comentou o técnico do Lille ao lado da mulher Katerina. Martim, de quatro anos, é o outro filho do casal. Paulo Fonseca tem mais dois filhos, fruto do primeiro casamento.