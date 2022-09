Pedidos peculiares de Ebanie Bridges

A campeã mundial de boxe, Ebanie Bridges, conhecida por ir para as pesagens antes dos combates com peças de lingerie, revelou que recebe ofertas bastante peculiares dos seus... fãs.Em conversa descontraída no programa ‘Pub Talk’, a australiana revelou alguns dos pedidos: "Já me tentaram comprar fotografias dos pés e também um copo com água dos meus banhos."