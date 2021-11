Pedro Bianchi Prata, de 47 anos, arrecadou mais uma medalha de ouro. O piloto foi o grande vencedor da Taça do Mundo de Bajas deste ano. Maria Botelho Moniz, namorada babada e orgulhosa, publicou uma bonita imagem dos dois, declarando-se a maior admiradora do campeão: "O vencedor da Taça do Mundo de Bajas 2021 e a sua fã número 1."