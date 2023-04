E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Fernandes estreia-se amanhã na competição automóvel no Oeiras Eco Rally, ao volante de um Nissan Ariya elétrico. Inserida no Campeonato de Portugal das Novas Energias, a prova arranca no Lagoas Park, Oeiras, para percorrer troços na Serra de Sintra e na Serra da Arrábida/Palmela, e termina na Fábrica da Pólvora de Barcarena.