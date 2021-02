Pelé diz que teve tantas mulheres que nem sabia quantos filhos tinha

A Netflix vai estrear este mês um documentário sobre a vida de Pelé, que conta com depoimentos do próprio craque brasileiro, para muitos considerado o melhor jogador de sempre. A carreira, as polémicas e a sua relação com as mulheres são alguns dos aspetos retratados no programa.





Na produção, dirigida por David Tryhorn y Ben Nicholas, Pelé conta que teve várias mulheres, além das 'oficiais'. Foi casado três vezes, com Rosemeri Cholbi, Assíria Lemos e Marcia Aoki, esta última em 2016, com quem ainda vive.Tem 8 filhos, quatro do primeiro casamento e outros dois, gémeos, que são fruto da relação com a segunda mulher. Depois, foi obrigado a reconhecer judicialmente a paternidade de Sandra Regina Machado, que morreu de cancro em 2006, fruto de uma aventura com uma empregada doméstica, Anisia Machado. E também teve uma filha com uma jornalista, Lenita Kurtz."A minha primeira mulher sabia, nunca menti", reconhece Pelé. "Para ser honesto, tive uns quantos relacionamentos, alguns deles resultaram em filhos, mas só soube da existência deles mais tarde."