E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A beldade das Little Mix, a noiva do futebolista Alex Oxlade-Chamberlain, raptou o namorado e, com o filho Axel, foi passar alguns dias ao Dubai. O casal tem mostrado a par e passo todos os restaurantes e praias frequentadas. Quando os fãs a interrogaram sobre o casamento, a cantora não negou que a cerimónia está para breve.