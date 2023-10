Pete Sampras: «Último ano tem sido excecionalmente difícil para a minha família»

O ex-tenista Pete Sampras revelou que a mulher Bridgette Wilson, de 50 anos, está a lutar contra um cancro. O anúncio foi feito através da conta do Twitter do circuito profissional de ténis, ATP."Como a maioria das pessoas sabe, sou calmo e reservado. No entanto, o último ano tem sido excecionalmente difícil para a minha família. Decidi partilhar o que se está a passar. Em dezembro, foi diagnosticado um cancro do ovário à minha mulher. Desde então, foi submetida a uma cirurgia, fez quimioterapia e continua a seguir a terapia prescrita", pode ler-se no início da mensagem."É difícil ver alguém que amamos passar por uma situação como esta. No entanto, ver o apoio tão forte dos nossos filhos e de cada um de nós é incrível. Ver como a Bridgette continua a ser uma mãe e esposa espantosa e inspiradora. Também aprendi que é muito difícil procurar apoio quando é demasiado difícil falar sobre algo. Termino a pedir bons pensamentos e orações para a nossa família enquanto a Bridgette continua a sua jornada de cura. Obrigado".Recorde-se que Pete Sampras venceu 14 troféus Grand Slam e foi número 1 do ranking ATP.