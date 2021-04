Phil Foden espera segundo filho sete meses depois do escândalo com raparigas na Islândia

Phil Foden tem apenas 20 anos mas já está à espera do seu segundo filho. O jogador do Manchester City, segundo revela o jornal inglês 'The Sun', será pai de uma menina no final do verão.

















A mãe da criança é a namorada de infância de Foden, Rebecca Cooke, com quem já tem tem um filho, Ronnie, nascido em janeiro de 2019.A notícia surge sete meses depois do escândalo protagonizado por Foden e Mason Greenwood (jogador do Manchester United), durante uma concentração da seleção de Inglaterra na Islândia. Os dois jogadores fizeram entrar duas raparigas no hotel da equipa inglesa, ignorando todas as restrições impostas por causa da covid-19.