Com Sergio Ramos a começar uma nova fase da sua carreira no Paris Saint-Germain, em França, Pilar Rubio, que já está junta com o craque há nove anos, tomou a decisão de deixar de ser apresentadora do programa espanhol, ‘El Hormiguero’, para acompanhar o seu mais que tudo para terras francesas. Embora já não assuma a condução do programa, a amada de Sergio Ramos vai ter um espaço próprio onde vai analisar as últimas tendências de Paris.