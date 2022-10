Têm quatro filhos, fruto de uma relação com mais de dez anos, mas o desejo sexual nunca esmoreceu. Pilar Rubio revelou esta semana, no talk show espanhol ‘La Resistencia’, que tem sexo todos os dias com Sergio Ramos. Esta semana, no entanto, essa tradição foi interrompida devido ao jogo do PSG com o Benfica em Paris.