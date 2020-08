Pilar Rubio surpreende em biquíni

Apenas três semanas depois de ser mãe do quarto filho do capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, Pilar Rubio surpreendeu o mundo ao mostrar-se de biquíni na piscina já completamente recuperada da gravidez. “O quarteto fantástico”, escreveu Pilar Rubio, na legenda da fotografia, acompanhada por Sergio, de 6 anos, Marco, de 4, Alejandro, de 2, e Maximo, de apenas três semanas. “És a supermulher? Acabaste de dar à luz e já tens essa barriga? Como é possível?”, questionam as fãs da espanhola.