Pinto da Costa e o filho Alexandre de relações cortadas: negócios e dinheiro na origem das desavenças

Foi com o Coliseu do Porto cheio que Pinto da Costa anunciou, no último domingo, a sua recandidatura à liderança do FC Porto. Porém, os mais atentos não puderam deixar de notar a ausência de um apoio importante para o líder azul e branco.No recinto estava a filha Joana, mas o mais velho, Alexandre Pinto da Costa, de 59 anos, fruto do primeiro casamento com Manuela Carmona, não marcou presença o que, revelou a FLASH! , se deve a uma nova desavença com o pai.