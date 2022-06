O central do Barcelona esteve sob os holofotes recentemente depois de ter traído Shakira, ditando assim o fim de um dos casais mais mediáticos dos últimos tempos. De acordo com o ‘AS’, o internacional espanhol está a lidar com a turbulência na sua vida pessoal através da vida noturna, gastando mais de 2 mil euros numa noite em saídas nas quais teve a companhia do colega Riqui Puig.