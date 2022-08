Piqué esquece Shakira e já tem namorada de 23 anos

O divórcio de Shakira e Gerard Piqué tem feito correr muita tinta na imprensa na cor de rosa este verão e, cerca de dois meses depois da separação, foi agora revelado o nome da nova namorada do defesa espanhol do Barcelona.Segundo a notícia do 'The Sun', que já teve grande repercussão em Espanha, trata-se de Clara Chia Marti, uma jovem espanhola de 23 anos, estudante de Relações Públicas.Consta que o casal se conheceu num pub em Barcelona, onde ela era empregada de mesa. Depois, Piqué arranjou-lhe trabalho na Kosmos, a sua produtora, onde a jovem trabalha atualmente na organização de eventos.Desde que foi revelada a sua identidade, Clara eliminou todos os seus perfis nas redes sociais.