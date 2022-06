Piqué rejeitou tentativas de reaproximação e não perdoa Shakira

O jornal espanhol ABC apurou, junto de uma fonte próxima de Gerard Piqué, que o jogador está muito aborrecido com Shakira. O casal separou-se há uns três meses - embora só o tenha oficializado recentemente - e a rutura tem enchido as páginas da imprensa cor de rosa um pouco por todo o mundo.A cantora terá tentado a reconciliação por duas vezes, mas ao que parece Piqué passou mesmo esta página. Ela, explica a mesma fonte, continua apaixonada, mas ele quer seguir em frente. Piqué considera que a relação está desgastada há imenso tempo e esta conclusão não está relacionada com a existência de outras mulheres na sua vida, como tem sido avançado no país vizinho.O jogador não gostou, também, do desenrolar dos acontecimentos depois da separação. Não perdoa o facto de Shakira ter permitido que pessoas que lhe são próximas terem passado a ideia de que a cantora está triste e chorosa, dando a sensação que para ele o assunto não tem importância."Pensam que ele anda todos o dia com umas e com outras? Por favor, temos de ser sérios e lembrar que cada um supera as ruturas como pode", contou ao ABC fonte próxima de Piqué.Recorde-se que Shakira e Piqué estiveram juntos durante 12 anos e que têm dois filhos. A custódia das crianças é outro assunto que o casal terá de resolver nos tempos vindouros.