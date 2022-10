Piqué toma decisão e em Espanha dizem que Shakira não vai gostar nada

Gerard Piqué já assumiu publicamente a sua relação com Clara Chía, depois de se ter separado de Shakira, e, segundo o programa 'Socialité', da Telecinco, o jogador do Barcelona tomou uma decisão que não vai deixar a cantora colombiana propriamente satisfeita.De acordo com Jordi Martín, o paparazzi que captou as primeiras imagens do novo casal, Piqué quer ser pai pela terceira vez. "É algo que vai aborrecer a Shakira porque eles falaram muitas vezes sobre isso e nunca estiveram de acordo", explicou Martín.Numa entrevista em 2016, Piqué admitira que sempre quis ter três filhos, mas a colombiana não pensava assim. "O Gerard está convencido que quer três, mas eu quero dois, por isso estamos a negociar", dizia a cantora em 2014.Agora, segundo Jordi Martín, o central dos blaugrana já informou os amigos e a família que quer ter um filho com a nova namorada e que isso até pode acontecer em 2023. "Está super apaixonado pela Clara. Diz que quer estabilidade com ela e está mais feliz do que nunca", afiançou o fotógrafo.Recorde-se que Piqué e Shakira são pais de dois meninos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.