E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A última ‘escapadela’ de Gerard Piqué confirma a ligação amorosa com Clara Chía. O casal foi fotografado em flagrante por vários comensais que jantavam por estes dias num restaurante de Paris. Entretanto, continua a disputa do futebolista com a ex-mulher Shakira pela custódia dos filhos.