Polémica marquise de Cristiano Ronaldo vai ser alterada

Depois de ter sido obrigado a demolir a marquise que tinha mandado fazer no terraço do apartamento que comprou em Lisboa, perto do Parque Eduardo VII, Cristiano Ronaldo vai agora avançar com outra obra, segundo avança o Correio da Manhã . O craque português terá pedido autorização de modo a evitar mais polémicas.As novas obras no apartamento de luxo vão passar pela colocação de uma pérgula no espaço.