Porro lembra avó nas chuteiras

Porro não esquece a avó, Carmen, como se comprova nas novas chuteiras.Através de uma fotografia publicada nas redes sociais, vê que o ala inscreveu, num dos lados das botas, ‘Pedro Porro’ e, no outro, ‘M. Carmen’, em homenagem a uma das pessoas de quem era mais próximo, falecida no início do ano.