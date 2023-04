E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogadores dos Chicago Blackhawks foram esta semana surpreendidos com uma espectadora muito especial. Adepta da equipa de hóquei no gelo desde os quatro anos, só aos 63 é que assistiu ao vivo à sua primeira partida. Em jeito de consolo, ganhou um dos discos do jogo assim como um ‘stick’ da equipa.