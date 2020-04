Zé Maria o foi vencedor da primeira edição do 'Big Brother', da TVI. O homem natural de Barrancos conquistou os portugueses e venceu o prémio de 20 mil contos (100 mil euros) e ainda um automóvel.





Durante os anos seguintes à participação no reality show do quarto canal, o barraquense teve uma vida repleta de sucesso. Lançou livros, abriu restaurantes, tornou-se comentador do social... até cair numa grave depressão, que quase o levou a por termo à vida. Volvidos 20 anos desde a primeira aparição na televisão portuguesa, Zé Maria, de 47 anos, voltou a abrir a porta de casa à TVI para uma reportagem a ser transmitida em breve no 'Você na TV', como conta o Correio da Manhã