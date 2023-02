Princesa Alissa King-Underwood

Foi Miss Biquíni do Reino Unido em 2021 e é presença habitual nos ringues de pugilismo a distribuir beleza e sensualidade entre os assaltos. Com um estilo contagiante, Alissa King-Underwood assume-se como uma jovem divertida e adepta de bons momentos com os amigos. Poucos saberão, no entanto, a sua paixão pelas crianças. Fundadora da ‘Enchanted Princess Appearances’, disfarça-se de princesa Rapunzel ou mesmo de Mulher Maravilha para dar mais alegria às festas de aniversário dos petizes.