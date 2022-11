Pablo Gavi tem uma admiradora secreta que segue todos os seus passos no Mundial do Qatar: nada mais, nada menos do que Leonor, herdeira do trono de Espanha. O médio da seleção espanhola também não se faz rogado, a ponto de ter oferecido uma das suas camisolas ao rei Filipe VI mas com o tamanho exato para a princesa a vestir.