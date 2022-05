Publicidade, negócio de cosméticos e pensão de alimentos: o dinheirão que Wanda Nara ganha por mês

Wanda Nara assinou um acordo milionário com o ex-marido, Maxi López, que determina o pagamento de uma pensão de alimentos aos três filhos que têm em comum, até que as crianças cumpram os 21 anos, além de uma mansão, que fica agora no nome da influencer.Mas dinheiro é algo que não falta à argentina, casada com Mauro Icardi. Wanda acaba de lançar a sua própria marca de cosméticos na Argentina e já revelou que em breve pretende expandir o negócio para a Europa.Empresária de Icardi, Wanda recebe também uma parte dos rendimentos gerados pelo marido. Além, da publicidade que faz nas redes sociais e os programas de TV em que por vezes participa...Por isso há quem diga que ela chega a receber mais por mês do que o avançado do PSG. "A Wanda Nara é um exemplo para os livros de estudo. O Mauro deve ganhar uns 500 mil dólares [cerca de 473 mil euros] por mês. A Wanda recebe os 250 mil [cerca de 236 mil euros], além dos 12.500 [cerca de 11,8 mil euros] que o Maxi lhe paga pelos três filhos. Ela acaba por ganhar mais do que o Icardi", explicou o advogado argentino Mauricio D'Alessandro no programa 'Intrusos'.