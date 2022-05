Quartararo nem chegou a aquecer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nas últimas semanas foram muitos os rumores que ligaram a tenista Emma Raducanu a Fabio Quartararo, atual líder do Mundial de MotoGP. Ambos começaram a desenvolver uma simpatia particular nas redes sociais e os comentários mútuos sugeriam que poderia haver algum carinho entre os dois. Algo repentino deve ter acontecido, porque a atleta inglesa deixou de seguir o piloto da Yamaha. O motivo? Parece que o ás francês ter-se-á "esquecido" de mencionar que já estava a namorar Mimi Slinger, uma modelo com apenas 19 anos de idade…