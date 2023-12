Quartararo partilha foto com amigo e toma medidas após ser alvo de comentários homofóbicos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabio Quartararo (@fabioquartararo20)

Fabio Quartararo partilhou nas redes sociais uma foto com um amigo, mas acabou por apagá-la do X (antigo Twitter) e por bloquear os comentários no Instagram, depois de receber um sem-número de insultos e comentários homofóbicos.Na imagem o piloto da Yamaha, campeão mundial de MotoGP em 2021, aparece ao lado do amigo Ethan Doux, com a seguinte legenda: "De que estamos a falar?"Ethan Doux é membro de uma conhecida família de joalheiros franceses. O jovem surgiu noutras publicações de Quartararo e esteve, inclusivamente, nas boxes da Yamaha na última prova da temporada de 2023, em Valência, com fotos ao lado de Quartararo e de Tony Arbolino, vice-campeão mundial de Moto2.