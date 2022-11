Que é feito da musa do Mundial'2010? Telemóvel de Larissa Riquelme continua no mesmo sítio...

Larissa Riquelme está de volta: Copa América conta com a musa do Mundial 2010



Passaram 12 anos desde que Larissa Riquelme apareceu no Mundial de 2010 com o telemóvel ao peito e a prometer despir-se se o Paraguai passasse às meias-finais da prova. A Espanha ganhou o jogo mas as imagens da então jovem adepta correram mundo e ainda hoje Larissa colhe os frutos do sucesso."Prometi que me despiria se a seleção passasse às meias-finais mas isso não aconteceu. No entanto, os nossos 'albirrojos' voltaram como verdadeiros heróis porque tiveram um excelente desempenho neste Mundial. Uma noiva nunca abandona o seu amor", disse a jovem na altura.A fama que ganhou graças ao Mundial da África do Sul persegue-a. Hoje Larissa é a imagem de algumas marcas sul americanas, além de ser apresentadora de televisão e de rádio.Recentemente foi a capa da revista 'Kriegman', que a vestiu de noiva para recordar o Mundial de há 12 anos.