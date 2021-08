A vida do ex-capitão da equipa espanhola deu uma volta de 180 graus quando assinou contrato com o Paris Saint-Germain, mudando, consequentemente, também os planos do resto da sua família. Quando chegou a França na última terça, 10, fê-lo acompanhado pela mulher e pelos três filhos, Thiago, de 9 anos, Mateo, de 5, e Ciro, de 3.