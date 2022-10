Quem são as 100 mulheres mais influentes de Espanha?

As influencers têm ocupado um grande espaço nas listas de mulheres mais poderosas do mundo, mas a Forbes espanhola também distingue a importância e, claro, a influência, de todas as outras profissões das mulheres mais bem-sucedidas. Ficamos a conhecê-las na lista anual da FORBESW (Forbes Woman).Desde empreendedoras, da cultura, arte ou desportos, a MUST destaca Aitana – cantora desde 2017, graças à sua participação no programa "Operação Triunfo" - que é também embaixadora de marcas como McDonalds e Yve Saints Laurent.