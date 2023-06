Há cada vez mais mulheres do mundo do desporto a deixarem-se fascinar pelo universo do OnlyFans – plataforma onde as beldades se despem (só mais um bocadinho do que o habitual) e que é pago (às vezes a peso de ouro). Agora foi a vez da lutadora de artes marciais Rachael Ostovich, de 32 anos. Foi a própria quem o anunciou. "Sim, avancei", escreveu ela. "Se desejam ter acesso a conteúdos exclusivos, subscrevam!"