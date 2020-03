Rachel Mortenson é sinónimo de beleza em alta

Uma cara bonita e um corpo de sonho deixam qualquer amante da beleza feminina de cara à banda perante uma mulher como Rachel Mortenson.





Aos 35 anos, esta amante do desporto continua em ótima forma; é difícil apontar-lhe algo de que um homem não goste.E, no entanto, esta texana especializada em produções fotográficas em biquíni é uma mãe responsável, ao não perder um momento para estar com o filho, como faz questão de sublinhar nas suas entrevistas.