Rachel Stuhlmann a escaldar

Rachel Stuhlmann quer aquecer ainda mais o verão em que se joga o Open da Austrália. A influenciadora está a usar o Instagram para promover um poster com a sua figura, mais uma toalha para limpar o suor aos fãs que não conseguem resistir à sua sensualidade. E esta amante do ténis já prevê um vencedor antecipado: nada mais, nada menos do que Novak Djokovic. O tenista sérvio está ansioso por vingar a sua ausência no torneio do ano passado, por não se ter vacinado contra a Covid-19.