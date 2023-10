Rachel Ward fulgurante

“Viajei por todo o mundo e aprendi muito sobre como preparar-me para uma produção fotográfica mas não recomendo às jovens uma carreira na moda”, destaca Rachel Ward, uma das modelos mais fulgurantes do Reino Unido. Formada em ‘design’ de moda, apanhou um dos maiores sustos da vida quando lhe diagnosticaram células pré-cancerígenas no colo do útero. Desde então, tem trabalhado na prevenção da doença, com conselhos sobre nutrição e ‘fitness’ juntos das aspirantes a modelo.