Para lá do sucesso que tem feito nos relvados da Serie A, onde tem assinado uma das melhores temporadas da carreira, Rafael Leão procura também dar cartas no mundo da música. Depois de já ter marcado presença no vídeoclipe de 'Longe', de BGang, o avançado do AC Milan vai agora lançar-se a solo e no final do mês apresentará ao mundo o seu primeiro álbum de rap.





Segundo as imagens já divulgadas, o álbum de Rafael Leão terá como título 'Beggining' e contará com colaborações de Leo Stunna, Eric Rodrigues, Cicinho e Kid Robinn.