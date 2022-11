Rafael Nadal lança coleção de perfumes de luxo (e custam mais de mil euros cada)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pouco se conhece da vida de Rafael Nadal para lá dos campos de ténis, uma vez que o tenista espanhol preza muito a sua privacidade e a da sua família. Por esse motivo, não é de estranhar o choque inicial dos fãs quando a marca de perfumes Henry Jacques anunciou uma colaboração com Nadal e, o mais surpreedente de tudo, com a sua mulher, María Perelló, também. Leia o artigo na íntegra na 'Must'.