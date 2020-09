Rafaella Santos fez aquecer os fãs no Instagram com mais uma tórrida fotografia em biquíni à beira da piscina. A irmão de Neymar está por estes dias em Mykonos, a gozar os últimos momentos do verão… e calor é o que não parece faltar na paradisíaca ilha grega. Recorde-se que a modelo brasileira ganhou popularidade mundial com um anúncio para uma conhecida marca de auscultadores, com o Mundial de futebol que se jogou em 2014 no Brasil.