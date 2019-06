Adil Rami já reagiu às acusações de Pamela Anderson, que o acusa de a ter traído e de a agredido.





Pamela Anderson acaba namoro com jogador do Marselha: «Ele é um monstro»



"Uma rutura nunca é fácil. Como sabemos, nestas situações a emoção pode falar mais alto e levar-nos a dizer coisas de uma forma mais excessiva. Pamela é uma pessoa íntegra que eu respeito profundamente, que tem convicções, que é sincera nos seus combates, e por quem o meu amor foi sempre sincero. É isso que quero frisar. Não acho que devamos revelar nossa intimidade, nossa história, que apenas nos diz respeito. Há no entanto um ponto que quero esclarecer. Nunca tive vida dupla, tentei sim sempre preservar um relacionamento duradouro com os meus filhos e a sua mãe, por quem tenho um profundo respeito. É verdade que podia ter sido mais transparente nesta relação ambígua. Reconheço. Sou e continuarei fiel aos meus valores e convicções expressos no meu empenho na associação @solidaritefemmes, que será sempre grande. Tenho orgulho de ter participado nesta grande e bela campanha que divulgou o excecional trabalho desta associação e dos seus membros. Desejo compreensão e discrição para com as nossas famílias e amigos, mesmo que eu esteja aflito e magoado. Espero que entendam e respeitem".