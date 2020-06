Adil Rami e Pamela Anderson viveram uma relação duradoura que terminou em junho do ano passado, mas que ainda hoje desperta curiosidades e dá que falar.





"O Rami contou-nos muitas coisas interessantes sobre a Pamela Anderson", revelou Aleksandr Kokorin, companheiro de equipa do futebolista francês no FK Sochi."Claro que estávamos todos interessados em saber como era a relação deles na cama. Rami diz que a Pamela foi a mulher da sua vida e que ele e a Pamela faziam sexo 12 vezes por noite", disse ainda Kokorin no canal de Youtube do jogador ucraniano Alexander Aliyev.Depois do fim da relação, Pamela Anderson acusou o futebolista de violência doméstica e traição