Raquel Jacob: atrevida e sedutora

A mulher de José Sá, que se sagrou campeão ao serviço do Olympiacos, continua a fazer furor nas redes sociais. Desinibida, a atriz portuguesa que participou na série ‘Morangos com Açúcar’ mostra-se sem pudores com biquínis reduzidos que levam os fãs à loucura. Raquel exibiu as suas curvas sedutoras com poses atrevidas e conquistou milhares de elogios e piropos à sua boa forma. Também o craque não resistiu a comentar e tecer largos elogios à sua cara-metade.