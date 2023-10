Rebecca Loos revoltada com David Beckham: «Apresenta-se como vítima e faz-me parecer mentirosa»

Rebecca Loos, a ex-modelo holandesa que revelou ao mundo que teve um caso com David Beckham em 2003, quando o britânico se transferiu para o Real Madrid, concedeu uma entrevista ao 'Daily Mail' onde deixa muitas críticas ao antigo futebolista, considerando que este, no seu mais recente documentário, não assume as culpas pelo relacionamento."Ele pode dizer o que quiser e entendo que tenha uma imagem para preservar, mas apresenta-se como vítima e faz-me parecer mentirosa, como se tivesse inventado todas aquelas histórias. Está a sugerir indiretamente que fui a culpada pelo sofrimento da Victoria [Beckham]. Se ele quisesse mencionar o momento [no documentário] e falar sobre o quão difícil foi, teria sido bom dizer 'não foi o meu momento de maior orgulho'. O pior, para mim, é que ele diz que não gostou de ver a mulher a sofrer. Isso incomoda-me, porque foi ele que causou esse sofrimento", começou por referir Rebecca.E prosseguiu: "Ele deu a entender, especificamente, que a culpa era minha e que não teve nada a ver com isso. Demorei muito tempo para decidir se falava sobre o assunto, mas se ficar calada serei conhecida como uma mentirosa, aquela que inventa as histórias. Também tenho família e dois filhos, e eles tambêm têm Google e também podem ver documentários. Quero que saibam que a mãe deles foi corajosa o suficiente para defender a verdade", rematou.Recorde-se que Rebecca Loos ficou conhecida quando em 2004 revelou ao mundo que teve um caso com David Beckham. Alegou que os dois mantiveram um romance de quatro meses em 2003, quando o agora ex-jogador se transferiu para o Real Madrid.