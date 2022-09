Recado a Icardi? Wanda Nara lê horóscopo e pede que não lhe cortem as asas

Wanda Nara anunciou o fim do casamento com Mauro Icardi, mas o jogador do PSG, que se encontra emprestado ao Galatasaray, parece não aceitar a separação e deixou isso bem claro nas redes sociais.Mas a influencer, que se encontra por estes dias na Argentina, a trabalhar num programa de televisão, partilhou uma mensagem nas stories do Instagram que soa como um recado a Mauro Icardi.Diz Wanda Nara, a propósito do seu signo, Sagitário: "Se não és livre, morres lentamente... Se alguém quer ter-te por perto, o melhor que pode fazer é dar-te o teu espaço a todo o momento. Se alguém tenta cortar-se as asas, então não tem nada a ver contigo".Recorde-se que o casal já tinha passado por uma grave crise, depois de o avançado ter tido alegadamente um relacionamento extraconjugal com a atriz argentina China Suárez.