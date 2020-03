Depois do caso da alegada traição de João Félix com uma médica espanhola, tornado público a semana passada, o jogador do Atlético Madrid pode ter encontrado reconciliação com a modelo e jovem atriz Margarida Corceiro, que voltou a publicar as fotografias com o internacional português na rede social Instagram.





Arancha mostrou, inclusive, que a atriz lhe pediu explicações sobre a mensagens que recebeu de Félix. Mais tarde, a médica espanhola veio esclarecer que João Félix estabeleceu contacto consigo em julho, antes de começar a namorar com Margarida Corceiro.No entanto, a reconciliação parece estar à porta.