Record celebra 73 anos de sucesso desportivo

Foi em ambiente de festa que ontem ocomemorou 73 anos de existência, feitos de um contínuo crescimento que há muito o tornou líder no segmento de informação desportiva. "É um verdadeiro corredor de maratonas. Faz tudo por inovar e vencer nas mais diferentes plataformas", elogiou Luís Santana, administrador da Cofina. Carlos Rodrigues, diretor geral editorial do grupo, relevou o desempenho do capital humano para "fazer o melhor jornal num verdadeiro trabalho de equipa". Já Bernardo Ribeiro, diretor do diário desportivo aniversariante, sublinhou a qualidade de "uma redação completamente transversal, que é a alma do".