Redes sociais foram o trampolim de Anna Louise Austin

As redes sociais foram o trampolim de que Anna Louise Austin precisava para distribuir toda a sua e sensualidade. Dona de um corpo exaltante, a modelo partilha no Youtube e no Instagram os passos necessários para uma mulher manter-se bela. Adora fazer surf quando o tempo para isso convida ou não fosse o ex-namorado um praticante nato desse desporto. A última aposta passou pela criação de uma marca própria para vender os biquínis que enaltecem a sua ótima forma física.