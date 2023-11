Reem Rae confiante

Não precisou de fazer desporto no liceu para ser uma das raparigas mais populares junto dos colegas e, mal terminou os estudos, enveredou por uma carreira na moda repleta de sucesso. Reem Rae começou por bater às portas de lojas de roupa em New Jersey e Nova Iorque para depois, com uma grande ajuda do Instagram, tornar-se uma das embaixadoras da Fashion Nova. Nas redes sociais, a modelo americana inspirou milhares de mulheres a abraçarem um estilo próprio com confiança e perseguirem os seus sonhos sem hesitarem.