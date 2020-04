Reguilón assume relação com youtuber e é alvo de chacota... até Sergio Ramos comentou

Sergio Reguilón estava decidido a assumir o que há muito já se sabia. E com uma imagem romântica declarou-se a Marta Díaz, a youtuber espanhola que lhe 'roubou' o coração.





"Finalmente, posso oficializar o que muitos de vocês suspeitavam. Hoje, quero apresentar uma das pessoas mais importantes da minha vida. Amo-te, pequenina", escreveu o jogador no Instagram.A publicação não passou despercebida nem aos antigos companheiros de equipa que invadiram a sua conta para se pronunciar sobre a relação que dura há mais de um ano."Eras o único que não sabia disso", brincou Sergio Ramos."Que surpresa, não estava à espera", escreveu Óliver Torres, ex-jogador do FC Porto que esta temporada alinhou no Sevilha ao lado de Reguilón - o jogador do Real madrid estava cedido esta época à equipa da capital da Andaluzia."Bravo irmão, bem-vindo ao clube", comentou Fede Valverde."Muito apaixonado, o meu menino", reagiu Marcos André.Foi a assistir a uma partida de Rafael Nadal que o casal surgiu em maio de 2019 junto pela primeira vez













Namorada de Reguilón é um sucesso nas redes sociais



