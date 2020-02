Relação de João Félix e Margarida Corceiro fragilizada

O namoro do jovem casal passou por uma prova de fogo nos últimos dias. É que Arancha, uma médica espanhola, mostrou que recebeu mensagens do craque do Atlético Madrid. A publicação fez com que Margarida Corceiro ficasse preocupada por ter sido traída e pediu esclarecimentos a Arancha. Mais tarde, a médica veio esclarecer que afinal João Félix não tinha traído a atriz já que as mensagens trocadas aconteceram em julho, quando os dois ainda não estavam juntos.